مقتل شخصين وخطف اثنين آخرين في نيجيريا

قتل جهاديو بوكو حرام رجلين وخطفوا اثنين آخرين بعدما هاجموا على أحصنة مزارعين خارج مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا، على ما أفادت ميليشيا تحارب الجهاديين وكالة فرانس برس السبت.
وأوضحت المصادر أنّ المسلحين دهموا الجمعة مزارع في قرية آلاو واحتجزوا أربعة رجال، قتلوا اثنين وخطفوا اثنين.
وقال محمد بوكار من الميليشيا المدنية التي تحارب الجهاديين "عثرنا على جثتي مزارعين عليهما جروح عميقة في الرأس والجسم بفعل منجل".
وتابع أنّ "المزارعين الذين نجوا من الهجوم أفادوا أنّ اثنين آخرين اصيبا وخطفا من قبل المهاجمين".
وأكّد قائد الميليشيا باباكورا كولو حصيلة القتلى وأشار إلى أنّ المزارعين من مخيم للنازحين على أطراف المدينة ويعملون في القرية.
وأسفر التمرد الذي امتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليوني شخص منذ عام 2009.
ويعيش العديد من النازحين الآن في مخيمات ويعتمدون على طعام ومساعدات إنسانية من وكالات الإغاثة.
وتهاجم حركة بوكو حرام الحطابين والرعاة والصيادين متهمة اياهم بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش والميليشيات المحلية التي تحاربهم.
ويُقاتل تحالف عسكري إقليمي يضمّ جنودا من الدول الأربع من أجل إنهاء هذا التمرّد الجهادي.
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