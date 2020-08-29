صور.. "اللقلق الأبيض" يظهر في "سرابيط الخادم".. ومدير محميات جنوب سيناء يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

ظهرت أسراب من الطيور المهاجرة على قمم الجبال بمنطقة سرابيط الخادم بمحافظة جنوب سيناء، للمرة الأولى خلال رحلة هجرتها من قارة إفريقيا إلى قارة أوروبا.

وقال الدكتور محمد قطب مدير قطاع محميات جنوب سيناء، إن الطيور المهاجرة، خاصة طائر اللقلق الأبيض والذي يطلق عليه (العنز) نظرًا لكبر حجمه، تمر بمحافظة جنوب سيناء خلال رحلة الهجرة من قارة إفريقيا إلى أوربا، ولكن لأول مرة تشهد منطقة سرابيط الخادم التابعة لمدينة أبوزنيمة استراحة الطيور بها.

وأرجع مدير محميات جنوب سيناء، ظهور أسراب من اللقلق الأبيض بسرابيط الخادم، لوجود سدود مياه الأمطار مع ارتفاع درجة الحرارة ما جعل الطيور لا تواصل رحلتها إلى الاستراحة التي اعتادت عليها في محمية رأس محمد.

وأضاف مدير محميات جنوب سيناء أن ظهور طائر اللقلق الأبيض في أي منطقة يؤكد سلامة النظام البيئي.

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وأوضح "قطب" أن محمية رأس محمد تعد من أهم المحطات التي تقف عندها أسراب الطيور المهاجرة لتتغذى على السرطانات الصغيرة التي تتواجد عند أشجار المانجروف وهذه السرطانات تعطيها طاقة وحيوية تجعلها تستطيع إكمال رحلتها إلى أوروبا أو العكس عند هجرتها خلال موسم الشتاء.

وأوضح مدير محميات جنوب سيناء، أن اللقلق الأبيض يبدأ رحلة العودة إلى أوروبا مع بدء موسم ارتفاع درجات الحرارة في دول أفريقيا، وتتجه أسراب طائر اللقلق إلى أفريقيا مرورًا ببلاد الشام ومصر إلى المناطق الحارة في أفريقيا خلال رحلة الهجرة من أوربا والتي تبدأ في موسم الشتاء البارد.

وأشار إلى أن طائر اللقلق الأبيض كبير الحجم، يتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلو جرام، وطوله يصل إلى نحو متر تقريبًا، وله أرجل طويلة، ولون ريشه أبيض تمامًا، ولكن نهاية أطراف أجنحته سوداء والسيقان والمنقار لونهما أحمر.

وتابع: يعد اللقلق الأبيض من أقوى أنواع الطيور المهاجرة، لكونه يستطيع أن يصل إلى المنطقة الاستوائية في أفريقيا، ويتتبعه بعض المراقبون خلال الرحلة، لمعرفة الظروف المناخية والبيئية في دول أفريقيا وأوروبا من خلال تحليل الأعداد النافقة خلال مواسم الهجرة.