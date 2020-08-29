"الفتيات مكتسحات".. نائب وزير التعليم: نسبة أوائل الدبلومات الفنية أقل من العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، أن اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية سيكون غدًا الأحد في تمام الساعة 12 ونصف ظهرًا.

وأضاف نائب وزير التعليم، أنه سيكون هناك بيان إعلامي عن أوائل الشهادات المختلفة والدرجات التي حصلوا عليها.

ولفت إلى أن عدد الأوائل هذا العام أقل قليلًا من العام الماضي، موضحًا أن الفتيات اكتسحن قائمة الأوائل. ​