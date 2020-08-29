محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)
تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددًا في جميع أنحاء البلاد ضد رئيس الوزراء اليميني المحافظ بنيامين نيتنياهو.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، ردًا على سؤال أن أكثر من عشرة آلاف شخص نظموا مظاهرة في القدس وحدها.
وأضافت الشرطة أن المتظاهرين في تل أبيب أغلقوا عدة شوارع بالقرب من ميدان رابين وسط المدينة.
كما احتج الآلاف فوق الجسور المقامة على الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.
يتظاهر الإسرائيليون ضد نتنياهو منذ عدة أسابيع، ويرجع ذلك من ناحية إلى قضية الفساد التي يجب أن يتحمل مسؤولياتها، حيث يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ومن ناحية أخرى يتعرض نتنياهو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع أزمة كورونا.
اعترف نيتنياهو، بأمور منها التخفيف المبكر لإجراءات الإغلاق الاقتصادي، وأخيرا الانتقادات الموجهة إليه بسبب تجاوز معدل البطالة 20 % في إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة بالقدس ضد فساد نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.