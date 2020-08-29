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مظاهرة بالقدس ضد فساد نتنياهو

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددًا في جميع أنحاء البلاد ضد رئيس الوزراء اليميني المحافظ بنيامين نيتنياهو.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، ردًا على سؤال أن أكثر من عشرة آلاف شخص نظموا مظاهرة في القدس وحدها.

وأضافت الشرطة أن المتظاهرين في تل أبيب أغلقوا عدة شوارع بالقرب من ميدان رابين وسط المدينة.

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كما احتج الآلاف فوق الجسور المقامة على الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.

يتظاهر الإسرائيليون ضد نتنياهو منذ عدة أسابيع، ويرجع ذلك من ناحية إلى قضية الفساد التي يجب أن يتحمل مسؤولياتها، حيث يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ومن ناحية أخرى يتعرض نتنياهو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع أزمة .

اعترف نيتنياهو، بأمور منها التخفيف المبكر لإجراءات الإغلاق الاقتصادي، وأخيرا الانتقادات الموجهة إليه بسبب تجاوز معدل البطالة 20 % في إسرائيل.

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