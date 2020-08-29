العراق: سقوط صاروخ على منزل فارغ بالخضراء في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي مساء يوم السبت، بسقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن Advertisements صاروخا سقط على منزل فارغ داخل المنطقة الخضراء. صاروخا سقط على منزل فارغ داخل المنطقة الخضراء. وأضافت أنه لا توجد خسائر بشرية، مشيرة إلى أن إطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة. إلى أن إطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة. وتتعرض المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية تضم جنودا ودبلوماسيين أمريكيين إلى هجمات متكررة بالصواريخ منذ أشهر طويلة.

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