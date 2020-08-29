أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الإصابات إلى 5707 إصابات.
حالة وفاة جديدة بالفيروس، في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم ليرتفع عدد الوفيات إلى 237 حالة، إضافة إلى تسجيل 1910 حالة تعاف.
وأشارت وزارة الصحة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية إلى تسجيل
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: 5 إصابات جديدة بكورونا بين أبنائنا في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.