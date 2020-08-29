فلسطين: 5 إصابات جديدة بكورونا بين أبنائنا في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الإصابات إلى 5707 إصابات.



وأشارت وزارة الصحة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية إلى تسجيل

حالة وفاة جديدة بالفيروس، في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم ليرتفع عدد الوفيات إلى 237 حالة، إضافة إلى تسجيل 1910 حالة تعاف.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.