لتوفير الحكم الرشيد.. أمريكا تُؤكد أهمية تعاون الأطراف الليبية

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم السبت، دعمها الكامل لسيادة القانون في ليبيا، مطالبة الأطراف كافة بالتعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صحفي عبر حسابها على تويتر، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك: "تدعم الولايات المتحدة سيادة القانون، وتقدر الشراكات الوثيقة مع رئيس الوزراء السراج ووزير الداخلية (فتحي) باشاغا، كما تحث على

التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي".

جاء هذا تعليقا على قرار صدر أمس عن المجلس الرئاسي لحكومة السراج بإيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا، احتياطيا عن العمل، وإحالته للتحقيق بشأن مظاهرات شهدتها العاصمة طرابلس.

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وأشار المجلس الرئاسي، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن

مثول باشاغا للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، يكون خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.

وفي وقت سابق، من اليوم أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي للمدنيين في طرابلس.

وقالت البعثة في بيان لها: "تشهد ليبيا تحولا لافتا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم".