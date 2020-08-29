إماراتي يطلق حملة لتنشيط السياحة في مصر

أطلق المدون ورجل السياحة محمد السعدي عضو غرفة السياحة الاماراتية ، حملة لتنشيط السياحة في مصر عقب السيطرة على جائحة كورونا، بعد إعلان فتح المطارات مرة أخرى بين الدول.

وقال محمد السعدي، أن اختيار مصر تحديدا وذلك لأهميتها السياحية سواء ما تمتلكه من آثار عظيمة لا يوجد مثيل لها في أي دولة في العالم، وأيضاً ما تملكه من شواطىء وجو يجعلها قبلة للسياح من كل الدول خاصة الدول العربية.

وأكد محمد السعدي أنه سيقوم بعمل الكثير من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة السائحين من كل دول العالم وخاصة السائحين العرب لزيارة مصر الفترة المقبلة، وذلك في نوع لرد الجميل مع البلد الحبيبة بعد تأثر السياحة بها في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأضاف محمد السعدي، أنه سيتواصل مع وزارات الشباب في عدد من الدول العربية وعلى رأسها

مثيل لها في أي دولة في العالم، وأيضاً ما تملكه من شواطىء وجو يجعلها قبلة للسياح من كل الدول خاصة الدول العربية.وأكد محمد السعدي أنه سيقوم بعمل الكثير من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة السائحين من كل دول العالم وخاصة السائحين العرب لزيارة مصر الفترة المقبلة، وذلك في نوع لرد الجميل مع البلد الحبيبة بعد تأثر السياحة بها في ظل انتشار جائحة كورونا.وأضاف محمد السعدي، أنه سيتواصل مع وزارات الشباب في عدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات لعمل رحلات لشبابها لزيارة مصر بتكلفة مخفضة على أن تتحمل الوزارة الجزء الأكبر من تكاليف الرحلة.

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