حكومة الوفاق تستميل الليبيين بإيقاف وزير الداخلية

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّه قرّر «إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار».
وأضاف البيان أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير «بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين». كما قرّر المجلس «تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة».
نهب الثروات والفقر
يرى مراقبون للشأن الليبي أن ما قامت به حكومة الوفاق هي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد من تصرفاتها وتحالفاتها المشبوهة مع تركيا وانتشار المرتزقة في البلاد دون أن يخضعوا لأي قانون، وأن ثروات البلاد التي ينهبها الأتراك بموافقة حكومة الوفاق أدت إلى تذمر الليبيين الذين انطلقوا في مظاهرات يومية منذ الأحد الماضي في طرابلس.
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