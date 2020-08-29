مجلس الأمن يدعو لمشاركة أكبر للنساء في حفظ السلام

تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة عدد النساء في مهمات حفظ السلام، وفق دبلوماسيين، معتبرا ذلك خطوة نحو تحسين فعالية ومصداقية البعثات.

ومشروع القرار الذي تقدمت به إندونيسيا، العضو غير الدائم في المجلس، دعا «الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية» إلى «تعزيز جهودها المشتركة نحو تشجيع المشاركة الكاملة والفاعلة والمفيدة، للنساء بالزي العسكري والمدني في عمليات حفظ السلام».

ويقول النص إن «هذه الجهود يجب أن تؤدي إلى مشاركة النساء على كل المستويات وفي كل المراكز ومن بينها في مراكز قيادية عليا».

ويدعو النص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطوير «استراتيجيات وتدابير لزيادة انتشار النساء بالزي العسكري في عمليات حفظ السلام» من خلال حملات إعلامية وتدريب، وتحديد العراقيل أمام التجنيد وتشجيع مشاركة النساء في مهمات حفظ السلام. ويؤكد النص «الدور الذي لا غنى عنه للنساء في زيادة مجمل أداء وفعالية عمليات حفظ السلام».

ونص القرار على أن «وجود النساء وتحقيق توازن أفضل بين النساء والرجال في قوات حفظ السلام، يسهمان من بين أمور أخرى، في مصداقية أكبر للبعثات بين الشعب».

وفي المهمات الـ13 للأمم المتحدة في أنحاء العالم، تمثل النساء نحو ستة بالمئة من عدد العسكريين البالغ عددهم 95 ألف جندي.