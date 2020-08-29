كورونا..انخفاض بإصابات كورونا في السعودية وصفر وفيات بالإمارات

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 49 دقيقة

تراجع الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في السعودية

أعلنت وزراة الصحة بالسعودية، السبت،عن تسجيل 987 إصابة جديدة بـ”كوفيد19″ ، وهو أقل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت الصحة السعودية أن البلاد سجلت 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 313 ألفا و911.

وعلى صعيد الوفيات، سجلت المملكة 27 حالة وفاة جديدة جراء المرض، ما يرفع الإجمالي إلى 3840 منذ بدء تفشي الفيروس.

وأعلنت الصحة السعودية تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة من المرض، ليبلغ إجمال يعدد المتعافين 288 ألفا و441 شخصا.

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يذكر أن عدد الإصابات اليومية التي سجلته المملكة، السبت، هو الأقل منذ 16 أبريل/نيسان الماضي، حين أعلنت السعودية تسجيل 762 حالة.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 88.803 فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” والمخالطين لهم وعزلهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69.328 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 341 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 60.202، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.