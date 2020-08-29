مصرع 17 شخص في انهيار مطعم فوق زبائنه بالصين

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انهيار مطعم فوق زبائنه بالصين
قالت وسائل رسمية إن ما لا يقل عن 17 شخص لقوا مصرعهم ، وأصيب 28 اخرين ،نهيار مطعم من طابقين شرقي الصين خلال تجمع صباح السبت ، في حادث مأساوي استدعى تدخلا سريعا من رجال الدفاع المدني .
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن 21 من المصابين في حالة خطرة.
وبحث المئات من عمال الإنقاذ، الذين كانوا يرتدون سترات واقية وكمامات، عن الأشخاص المحاصرين في عملية استمرت يوما كاملا.
وأظهر تسجيل مصور بثته شبكة التلفزيون الحكومية عملية رفع قطع ثقيلة من الخرسانة، واهتز الإطار المتبقي للمبنى مرة واحدة على الأقل لكنه لم يسقط.
وجرف منقذون يرتدون بزات برتقالية اللون ويضعون قبعات صلبة ركام المبنى المنكوب، حسبما أظهرت الصور المنشورة على موقع محطة “سي جي تي إن” الصينية، التي أظهرت رسومات تزين أحد الجدران التي لم تسقط.
وأوضحت وسائل إعلام رسمية أن 700 شخص شاركوا في عمليات الإنقاذ.
وفيما لم يعرف على الفور سبب انهيار المبنى، فإن مثل هذه الحوادث لا تعد أمرا غريبا في الصين، وعادة ما يتم إلقاء اللوم على النمو السريع للبلاد الذي أدى إلى خرق واسع النطاق لقواعد السلامة في قطاع البناء.
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