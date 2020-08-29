عدم الامتثال لتدابير الوقاية من “كورونا” يتسبب في إغلاق منتجعات ومطاعم ومقاهي بالبيضاء

أغلقت السلطات المحلية في عمالة الدار البيضاء – أنفا، مؤقتاً، عدة مواقع مفتوحة علناً في عين الدياب والمعاريف، استمرت ما بين أسبوع و48 ساعة، بسبب عدم الامتثال لبعض تدابير الوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وقررت السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية إغلاق العديد من المنتجعات والمطاعم والمرافق في إطار تنفيذ أحكام حالة الطوارئ الصحية والتدابير الوقائية ضد انتشار “كوفيد-19″،

وطبقت السلطات ذاتها قرار الإغلاق بسبب مخالفة البروتوكول الصحي المعتمد في إطار تنفيذ أحكام حالة الطوارئ الصحية والتدابير الوقائية ضد انتشار “كوفيد-19″ لاستئناف الأنشطة التجارية.

وهم قرار الإغلاق منتجعي شاطئ Thaiti وميامي، ومطاعم تشيز بول، لو تريف، كرم، لابريس، لوس باندوس، كما أكدت السلطات ذاتها أن حملات التوعية في مختلف الأحياء والأماكن العامة والأسواق وأماكن تجمع المواطنين، ستتواصل بالتعاون بين السلطات المحلية والجمعيات النشطة، لوقف انتشار الفيروس.