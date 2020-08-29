رجاء بني ملال “يستنكر” استهداف مدربه مديحي والتشويش على الفريق عبر وسائل التواصل الإجتماعي

استنكر نادي رجاء بني ملال الهجمة والتشويش الذي يتعرض له المدرب محمد مديحي من خلال مجموعة من التدوينات والتسجيلات “الفيديو المباشر” عبر وسائل التواصل الإجتماعي من طرف.

وأوضح الفريق الملالي في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن هذه التصرفات تمثل تشويشا مباشرا على المدرب والفريق وتؤثر على المهمة المنوطة باللجنة المؤقت بالنظر إلى أهداف وغايات ومرامي من يقف وراء العملية، يؤكد البلاغ.

ودعا البلاغ ذاته، الى الكف عن التصرفات التي وصفها بـ”السلبية التي لا تخدم مصالح الفريقة” مشيرا أنه سيعمل على إتخاد جميع التدابير اللازمة لمساندة مدرب الفريق ودعم مشروع الأالمكلفةهداف المتفق عليها.

وأضافت اللجنة المؤقتة المكلفة بتصريف أمور النادي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل، للنظر في الإجراءات العملية وفي القرارات المناسبة في الموضوع.