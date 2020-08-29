استنكر نادي رجاء بني ملال الهجمة والتشويش الذي يتعرض له المدرب محمد مديحي من خلال مجموعة من التدوينات والتسجيلات “الفيديو المباشر” عبر وسائل التواصل الإجتماعي من طرف.
وأوضح الفريق الملالي في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن هذه التصرفات تمثل تشويشا مباشرا على المدرب والفريق وتؤثر على المهمة المنوطة باللجنة المؤقت بالنظر إلى أهداف وغايات ومرامي من يقف وراء العملية، يؤكد البلاغ.
ودعا البلاغ ذاته، الى الكف عن التصرفات التي وصفها بـ”السلبية التي لا تخدم مصالح الفريقة” مشيرا أنه سيعمل على إتخاد جميع التدابير اللازمة لمساندة مدرب الفريق ودعم مشروع الأالمكلفةهداف المتفق عليها.
وأضافت اللجنة المؤقتة المكلفة بتصريف أمور النادي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل، للنظر في الإجراءات العملية وفي القرارات المناسبة في الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء بني ملال “يستنكر” استهداف مدربه مديحي والتشويش على الفريق عبر وسائل التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.