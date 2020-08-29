20 ألف متظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو لمطالبته بـ"الرحيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في مدينة القدس، اليوم السبت، مطالبين باستقالة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن عدد المتظاهرين وصل إلى 20 ألفا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن آلاف الإسرائيليين خرجوا للتظاهر باتجاه مقر إقامة نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس.

وأضافت أن "المتظاهرين خالفوا أوامر الشرطة التي لم ترخص التظاهرة"، كما أوقفوا حركة القطار الخفيف في المدينة.

(أ ب)

وشدد المتظاهرون على أن الهدف الوحيد من تجمعهم، المطالبة بإقالة نتنياهو وحكومته.

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كما تجمع آلاف المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية، إضافة إلى العشرات من التقاطعات والمفارق الرئيسية مطالبين باستقالته أيضا.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة في الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

يتبع..