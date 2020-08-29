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شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يشيد بقرار الإمارات إلغاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية والان مع التفاصيل
السبت 29 أغسطس 2020
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار الإمارات إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والعلاقات الإقتصادية مع المواطنين الإسرائيليين .
جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، اليوم السبت .
وقال "أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع المواطنين الإسرائيليين. هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما" .
وكان رئيس الإمارات قد أصدر مرسوما السبت، بإلغاء قانون عام 1972 لمقاطعة إسرائيل، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن المرسوم الجديد "يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل".
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