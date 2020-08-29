شكرا لقرائتكم خبر عن 646 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت 646 إصابة و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 84224 حالة ,فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 528 حالة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75993 حالة.

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