المعارضة السورية تطالب القوى الكبرى بدعم التوصل لوقف إطلاق نار

دعت المعارضة السورية الرئيسية، اليوم السبت، القوى الكبرى لدعم التوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في الأشهر المقبلة، تمهيدا لاستئناف عملية الانتقال السياسي.



وكان هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية للمعارضة، يتحدث إلى الصحفيين في جنيف بعد محادثات استمرت أسبوعا برعاية الأمم المتحدة.

ولدى اللجنة، المؤلفة من 45 عضوا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، تفويض لوضع دستور جديد يقود لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن إن هناك "العديد من مجالات الخلاف"، ولكن يوجد أيضا "عدد قليل جدا من المجالات المشتركة"، وأضاف في إفادة صحفية "آمل أن نرى أيضا بعض التقدم، مع استمرار الهدوء على الأرض".