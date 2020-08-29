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نتنياهو يشيد بقرار الإمارات إلغاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

نتنياهو يشيد بقرار الإمارات إلغاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار الإمارات إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والعلاقات الإقتصادية مع المواطنين الإسرائيليين .

 

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، اليوم السبت .

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وقال "أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع المواطنين الإسرائيليين. هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما" .

 

وكان رئيس الإمارات قد أصدر مرسوما السبت، بإلغاء قانون عام 1972 لمقاطعة إسرائيل، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن المرسوم الجديد "يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل".

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