فرنسا تسجل 5400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت فرنسا أكثر من 5400 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت السلطات الصحية، في حصيلة تسجّل تراجعاً بعد ثلاثة أيام من الارتفاع "الهائل".



وتمّ تشخيص إصابة 5453 شخصا مقابل 7379 أمس الجمعة و6111 يوم الخميس الماضي و5429 الأربعاء، في حصائل قياسية منذ بدء إجراء فحص كشف كوفيد-19 على نطاق واسع.

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وواصل معدّل إيجابية الفحوص تزايده مسجّلا نسبة 4% في الأيام السبعة الأخيرة مقابل 3,9% الجمعة و3,8% الخميس و3,6% الأربعاء.

ومنذ بدء تفشي الوباء، توفي 30602 شخص في فرنسا أي ستة أشخاص إضافيين في 24 ساعة، بينهم 20095 داخل المستشفيات و10507 في المؤسسات التعليمية والمراكز الطبية الاجتماعية.

وأُدخل 4530 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 في 24 ساعة، أي أقل بخمسة أشخاص من الخميس، بينهم 400 مريض في أقسام الإنعاش، أي أكثر بـ13 شخصاً خلال 24 ساعة.