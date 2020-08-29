الخلافات تتسع حول سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد أمس اجتماع برئاسة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي. وأشار بيان للوفد المصري إلى استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث حول عدد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار إليها والمعدة بواسطة الدول الثلاث، والتي لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.

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