الخلافات تتسع حول سد النهضة

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وأشار بيان للوفد المصري إلى استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث حول عدد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار إليها والمعدة بواسطة الدول الثلاث، والتي لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.
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