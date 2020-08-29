شكرا لقرائتكم خبر 11 طنا مواد غذائية وإغاثية سعودية لعدن ومأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت منفذ الوديعة الحدودي شاحنتان إغاثيتان سعوديتان، تحملان على متنهما 11 طنا و272 كجم من المواد والتجهيزات الطبية، تشمل 24 كرسيا كهربائيا متحركا، وأدوية متنوعة، تستهدف محافظتي عدن، ومأرب.

بالتزامن مع ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفادت منها 3,000 أسرة.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية، كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

واستمر مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، كما استمرت العيادات الطبية التابعة للمركز في تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.