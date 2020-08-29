شكرا لقرائتكم خبر الحكومة الأفغانية لطالبان: أطلقوا أسرانا قبل المفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، إن هناك حاليا 22 من أفراد الكوماندوز الأفغان المحتجزين لدى طالبان.
وكانت الحكومة الأفغانية قدمت الطلب في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيصل «ليس هناك أي تغييرات في الخطة».
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