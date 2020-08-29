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الحكومة الأفغانية لطالبان: أطلقوا أسرانا قبل المفاوضات

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤول أفغاني أمس أن الحكومة تصر على أن حركة طالبان يجب أن تطلق سراح أفراد الكوماندوز الذين تحتجزهم قبل أن تستأنف الحكومة إطلاق سراح سجناء طالبان المحتجزين، والذين وافقت على إطلاق سراحهم بموجب اتفاق لبدء محادثات سلام.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، إن هناك حاليا 22 من أفراد الكوماندوز الأفغان المحتجزين لدى طالبان.

وكانت الحكومة الأفغانية قدمت الطلب في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيصل «ليس هناك أي تغييرات في الخطة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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