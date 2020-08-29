شكرا لقرائتكم خبر الحكومة الأفغانية لطالبان: أطلقوا أسرانا قبل المفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤول أفغاني أمس أن الحكومة تصر على أن حركة طالبان يجب أن تطلق سراح أفراد الكوماندوز الذين تحتجزهم قبل أن تستأنف الحكومة إطلاق سراح سجناء طالبان المحتجزين، والذين وافقت على إطلاق سراحهم بموجب اتفاق لبدء محادثات سلام.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، إن هناك حاليا 22 من أفراد الكوماندوز الأفغان المحتجزين لدى طالبان.

وكانت الحكومة الأفغانية قدمت الطلب في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيصل «ليس هناك أي تغييرات في الخطة».