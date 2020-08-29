السودان: تراجع في مفاوضات سد النهضة.. وندعو لضرورة تغيير النهج لأنه «غير مُجدي»

قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن الخرطوم حريصة على مواصلة التفاوض حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مؤكداً على ضرورة تغيير النهج بعدما اتضح أن الطريقة الحالية غير مجدية.

وقال عباس، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت ونقلتها قناة "روسيا اليوم": "لم نكن متفائلين في الجولة الماضية، أي جولة 8/8، بينما تفاؤلنا كان في شهر يوليو".

وأشار وزير الري السوداني إلى أن هناك تراجع واضح عما كانت عليه المواقف التفاوضية بنهاية الجولة الأولى.

وأضاف عباس أن التفاوض في 14 يوليو الماضي كان حول 5 نقاط فنية محددة وواضحة، منها: التغير اليومي في التصرفات والملء في سنوات الجفاف، و3 نقاط قانونية أساسية.

وتابع: "لكن الآن أصبح التفاوض حول مجمل الاتفاقية، وهو ما يمثل تراجعا كبيراً، وأن من الأفضل تركيز النقاش على النقاط المختلف حولها".

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وأشار عباس إلى أن السودان لا يزال متمسكاً بموقفه بشأن عملية ملء السد الذي كان في جولة التفاوض في يوليو الماضي.

وأضاف أن السودان يدفع الآن بمقترح أن يلعب المراقبون دورا أكبر، لكن هناك اعتراض على هذة الخطوة، لافتاً إلى أن هناك تحفظاً بشأن دور المراقبين ومحاولات إعطائهم دور أكبر مما ينبغي.

واعتبر عباس أنه بالإمكان الآن تغيير طريقة التفاوض وأن الانسحاب من العملية "تعليق تفاوض غير جائز".

وأكد وزير الري السوداني أن العودة إلى مفاوضات واشنطن أمر غير مطروح بعد تبني الاتحاد الإفريقي التفاوض.

وكان وزير الري السوداني قد أعلن، أمس الجمعة، أن مفاوضات سد النهضة بصيغتها الحالية لن تقود إلى تحقيق نتائج عملية.