شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: الرئيس أكد رؤية الدولة فى إعادة النسق العمرانى بأنحاء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي اليوم عن مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، هو تأكيد على رؤية إعادة النسق العمراني في مختلف أنحاء مصر، وتحدث أيضا عن شكل مصر في عشرينيات القرن الماضي، وأجرى مقارنة بالوضع الحالي في مصر، بالإضافة إلى عرض مصور بالطيران عن شكل الرقعة الزراعية حاليا، ولا بد من أخذ كل حرف تم الإشارة إليه باهتمام بالغ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن الرئيس اليوم خاطب جموع الشعب المصري متمثلا في مواطنين ومسئولين، بخطورة التعدي بالبناء المخالف ومدى تأثير ذلك على حاضر ومستقبل البلد، بالإضافة إلى أهمية إيجاد البدائل لأصحاب الأراضي في ظل وقف تراخيص البناء بشكل مؤقت في الفترة الحالية، ويتم طرحها لحين أن تقوم الحكومة في تحديث مؤسساتها في المحليات والأجهزة المرتبطة بمنظومة البناء.

وأوضح أن الرئيس خاطب المحافظين، وطلب منهم إنهاء مخالفات البناء بشكل فوري، مؤكدا أن الرئيس نوه في حالة استمرار التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف قد يتم الاستعانة بالقوات المسلحة وهو أمر مرهون بأداء المحافظين.

Advertisements

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.

وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.