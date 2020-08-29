حصيلة كورونا في المغرب.. 1567 إصابة جديدة و1569 حالة شفاء و26 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 60056 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1569 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 44.618.

وأضاف المتحدث تم تسجيل 26 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 1078حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.