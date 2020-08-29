الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ906 و438 إصابة خطرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شخصان متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 644 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صياح اليوم، السبت.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 20,331، بعد تعافي 92,100 (438 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 113,337.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 20:06 من مساء اليوم، بلغ 7,654؛ علما بأن يوم أمس، الجمعة، شهد تشخيص 1,831 إصابة، بعد إجراء 23,263 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 906 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 438، كمت ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 116 حالة، في زيادة بواقع 5 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة.

ويرقد في المشافي 861 مريضًا بكورونا، بينهم 191 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 19,470 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

ومن المقرر ان يصادق المجلس الوزاري لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"، الذي يجتمع يون غد، الأحد، على خطة "إشارة المرور" (رمزور)، التي طرحها منسق شؤون كورونا، البروفيسور روني غمزو.

ويسعى غمزو إلى فرض مزيد من القيود خلال عطلة الأعياد اليهودية في شهر تيشري العبري، التي تبدأ برأس السنة العبري، في 18 أيلول/ سبتمبر وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما يتم التعامل مع المناطق بصورة عينية وفقًا لمعدل انتشار كورونا، بعد تقسيم البلدات إلى حمراء أو برتقالية أو صفراء أو خضراء، بحسب خطة "إشارة المرور".