شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: سلامة أبنائنا أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تولي صحة أبنائها أهمية كبرى، لافتاً إلى ضرورة مواصلة التطوير والتحديث في المنظومة التعليمية.

وقال، اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "بداية عام دراسي جديد، نسأل الله تعالى أن يجعله عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز، سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات "كورونا"، استدامة التعليم خلال الفترة الماضية تعزز ثقتنا بمواصلة التطوير والتحديث بما يحقق جودة التعليم"

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