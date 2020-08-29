شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1567 إصابة بكورونا ولبنان 662 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت أيضا 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1078، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 44618.
فيما سجّل لبنان 662 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16275 إصابةً, وزادت عدد حالات الشفاء إلى 4484 حالة ، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 155.
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