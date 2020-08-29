شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الإيطالي ينقذ 49 مهاجرا من ركاب "لويز ميشيل" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السلطات الإيطالية اليوم السبت إنها بعثت بسفينة دورية من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ونقلت 32 امرأة و13 طفلا وأربعة رجال من ركاب السفينة، لأنها رأتهم أكثر عرضة للخطر من غيرهم.
وأضافت السلطات أن "لويز ميشيل" تتواجد حاليا في المياه التابعة لمالطا، ولكن بناء على طلب من السلطات المالطية تم إرسال وحدة من القوات الإيطالية الخاصة للتعامل مع السفينة.
كانت "لويز ميشيل" التي يدعمها فنان الشوارع البريطاني بانكسي والتي تحمل العلم الألماني أنقذت من قبل أكثر من 200 شخص في عمليتي إنقاذ.
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