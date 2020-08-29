شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 5453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة الفرنسية: إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 30602 حالة وفاة.

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