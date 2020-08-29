مصادر: إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة غداً الأحد

كشفت مصادر سورية مطلعة في العاصمة دمشق أن رئيس الوزراء المكلف حسين عرنوس سيعلن تشكيل حكومته الجديدة غداً الأحد.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت إن "التشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة وسوف يعلن عنها غداً الأحد على أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء القادم".

وأضافت المصادر أن "تغيراً واسعاً ربما يطال نصف الحكومة مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية وهي الخارجية والدفاع والداخلية دون تغيير، في حين سيطال التغيير وزارات عديدة أبرزها الزراعة ، والاقتصاد ، والعدل ، والصحة ، والإعلام ، والمالية ، والموارد المائية ، والإسكان ،والشؤون الاجتماعية ، والأوقاف والإدارة المحلية والنفط والكهرباء ، والصناعة والثقافة ".

Advertisements

وأوضحت المصادر أن " حكومة عرنوس لن يتجاوز عمرها 8 أشهر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر حزيران/يونيو القادم".

ويبلغ عدد وزراء الحكومة السورية 28 وزيراً إضافة إلى 4 وزراء دولة. وتم تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس.

وهذه هي سادس حكومة يتم تشكيلها منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في شهر آذار/مارس 2011، حيث لم تستطع أي من الحكومات السابقة إدارة البلاد بالشكل الصحيح.