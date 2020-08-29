بالصور.. ليل عاشوراء في كربلاء

شهدت محافظة كربلاء، مساء اليوم السبت، مراسم إحياء ليل عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) والتي توافق يوم غد.

ورصدت كاميرا الخليج 365، صوراً توثق احياء المراسم داخل مدينة كربلاء. يذكر أن عاشوراء والتي توافق يوم العاشر من شهر محرم وفق التقويم الهجري، تعد من أكبر المناسبات الدينية لدى المسلمين، إذ يحيون فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وصحبه، في أجواء يخيم عليها الحزن، وترفع الرايات السود وسط المجالس التي تروي سيرة الحدث. Advertisements تصوير: علي جاسم

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