سقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني، السبت، بسقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "صاروخا سقط ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد". واضاف انه "لم يعرف لغاية الان اذا كانت هناك خسائر بشرية او مادية".

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