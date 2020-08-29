قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يتجه للتنحية

أفادت معلومات بأنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتّجه إلى عرض تنحيه عن ملف انفجار مرفأ بيروت، تحسباً، في حال طلب المحقّق العدلي القاضي فادي صوان الاستماع إلى إفادة الوزير السابق غازي زعيتر لصلة القربى بينهما كونه زوج شقيقته.

وتضيف هذه المعلومات أنّه في حال حصل هذا الاستدعاء، فسيعرض تنحيه عن الملف احتراماً للقانون الذي يشير إلى تنحي القاضي عن النظر في الملف عند وجود إفادة مماثلة في قضية ينظر فيها بصفته مدعياً عاماً عدلياً. وفي انتظار أن يعرض القاضي عويدات تنحيه، ثمة وجهة نظر قانونية تذهب الى أنّ الأمر يتوقّف على القرار الذي سيتّخذه المحقق العدلي في ضوء الاستماع إلى إفادة الوزير السابق غازي زعيتر في حال قرّر سماعه.



وتشير أوساط قانونية في السياق، إلى أنّ زعيتر لم يتسلّم أي مراسلة خلال ولايته وزيراً للشؤون في موضوع نيترات الأمونيوم. وكان من المقرر أن يستمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إلى إفادات وزراء سابقين وحاليين في ملف انفجار المرفأ. ويختلف الوضع بعد أن تسلّم المحقق العدلي هذا الملف، إذ يلحظ القانون القاضي عويدات مدعياً عاماً عدلياً.