برغم الاجراءات الصارمة.. تسجيل 1108 إصابات جديدة بكورونا في بريطانيا

وأضافت أن 12 آخرين توفوا في غضون 28 يوما من اكتشاف إصابتهم بالمرض، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن المرض بالمملكة المتحدة إلى 41477 شخصا.

وسجلت بريطانيا يوم الجمعة أعلى حصيلة منذ 12 يونيو بعد إصابة 1522 شخصا بالفيروس



وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.

وقررت السلطات فرض إجراءات حجر صارمة في عدد من المدن الواقعة في شمال إنجلترا، بعد ارتفاع عدد الإصابات هناك.

كما فرضت إجراءات الحجر المنزلي والصحي على المسافرين القادمين إلى بريطانيا من بعض الدول.