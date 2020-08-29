برغم الاجراءات الصارمة.. تسجيل 1108 إصابات جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت، أن المملكة المتحدة سجلت 1108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل يوم الجمعة.
وسجلت بريطانيا يوم الجمعة أعلى حصيلة منذ 12 يونيو بعد إصابة 1522 شخصا بالفيروس
وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.
وقررت السلطات فرض إجراءات حجر صارمة في عدد من المدن الواقعة في شمال إنجلترا، بعد ارتفاع عدد الإصابات هناك.
كما فرضت إجراءات الحجر المنزلي والصحي على المسافرين القادمين إلى بريطانيا من بعض الدول.
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