كورونا يحرم نحو نصف مليار انسان من التعليم

وقالت صحيفة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية، في تقرير لها، إن وباء كوفيد-19 -الذي تسبب بإرباك غير مسبوق للتعليم على مستوى العالم- أظهر قدرا كبيرا من عدم المساواة، وهو ما تُظهره بوضوح أرقام الأمم المتحدة.



وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن وباء كورونا وإغلاق المدارس أدى لحرمان ما لا يقل عن ثلث التلاميذ في أنحاء العالم، أي ما يعادل 463 مليون طفل من التعليم، لعدم القدرة على القيام بذلك افتراضيا.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد الأطفال الذين تأثروا في أنحاء العالم بإغلاق المدارس أو تدابير العزل بحوالي مليار ونصف المليار طفل.

وحذرت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور، في بيان صادر عن المنظمة من أن "العدد الكبير من الأطفال الذين انقطعوا عن التعليم بشكل تام منذ شهور يمثل حالة طوارئ تعليمية عالمية" مؤكدة أن "التداعيات يمكن أن تؤثر على الاقتصادات والمجتمعات لعقود قادمة".



وأوضحت يونيسيف أن الأطفال، الذين استفادوا من التكنولوجيا لمواصلة التعلم عن بعد، عانوا أيضا من عدة عراقيل، بينها ضغوط القيام بالأعمال المنزلية، والعمل خارج المنزل، ونقص المساعدة باستخدام الأجهزة الحديثة.