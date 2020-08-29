وافتتح بيير أوباميانج التسجيل لـ آرسنال في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل تاكومي مينامينو لليفربول في الدقيقة 73.
وسجل فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول هدفًا للريدز في الدقيقة السابعة ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وخطف بيير أوباميانج، مهاجم آرسنال هدف التقدم للجانرز بتسديدة رائعة على طريقة "R2" في الدقيقة 12 من زمن المباراة.
وأنقذ أليسون بيكر، حارس ليفربول، مرمى فريقه من هدف ثان بعدما حول تسديدة إدوارد نكيتياه إلى ركلة ركنية في الدقيقة 18.
وفرض ليفربول سيطرته على ما تبقى من الشوط الأول ولكنه لم ينجح في تسجيل هدف التعادل.
وفي الشوط الثاني، دخل لاعبو ليفربول بحثًا عن تسجيل هدف التعادل إذ سدد فيرمينو كرة خطيرة في الدقيقة 51 ولكنها مرت بجوار القائم.
وفي الدقيقة 56، أضاع ساديو ماني فرصة التسجيل برعونة شديدة بعدما سدد الكرة في جسد الحارس.
وتمكن البديل تاكومي مينامينو من تسجيل هدف هدف التعادل في الدقيقة 73 بعدما استغل الكرة القادمة من محمد صلاح ليسجلها في المرمى.
وأهدر ماني انفرادًا آخر بعدما تباطأ في التسديد أمام مارتينيز، حارس آرسنال في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.
وذهبت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها الفريق اللندني لصالحه، إذ سجل لاعبو الجانرز المسددين بينما أضاع ريان بروستر من جانب ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر الدرع الخيرية.. آرسنال يهزم ليفربول بركلات الترجيح ويحقق الـ15 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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