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مقتل جنديين تركيين على الحدود مع إيران

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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل اثنين من جنودها في اشتباك مع مسلحين على الحدود مع إيران.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت، أن العسكريين قتلا خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية انفصالية في تركيا، في منطقة دوجوبايزيت بمحافظة آغري.

وأضافت أن الاشتباك حدث بعد أن حاول مسلحو حزب العمال الكردستاني التسلل إلى تركيا من أراضي إيران المجاورة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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