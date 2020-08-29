مقتل جنديين تركيين على الحدود مع إيران

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل اثنين من جنودها في اشتباك مع مسلحين على الحدود مع إيران.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت، أن العسكريين قتلا خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية انفصالية في تركيا، في منطقة دوجوبايزيت بمحافظة آغري.
وأضافت أن الاشتباك حدث بعد أن حاول مسلحو حزب العمال الكردستاني التسلل إلى تركيا من أراضي إيران المجاورة.
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