الإخونجية.. مطية احتلال الأوطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تاريخ الإخوان في خيانة الوطن متجذر في عقيدتهم، وبالغ في القدم، فحدث منذ نشأة التنظيم ذاته، فقد رفضوا المشاركة في مقاومة الاحتلال الإنجليزي، أثناء أحداث القنال.

الملف السري لمافيا أموال الإخوان.. تحقيق لـ"الخليج 365"



هذا هو رئيس البرلمان التونسي الحالي راشد الغنوشي، الذي يتزعم في الوقت نفسه حزب حركة النهضة ذراع تنظيم الإخوان في تونس، لا يجد الرجل أي غضاضة في التلاعب بالمصطلحات وأن يصف الغازي والمحتل بالفاتح والحامي، ولكن مثله مثل باقي أنصار التيار الظلامي الذي ينتمي له ولا يعرف شيئا عن الوطنية، بل ينتمي إلى جماعته وينفذ مخططاتها التخريبية ولو على حساب الأوطان.

هل يورط تنظيم الإخوان تونس في الأزمة الليبية؟



وهذا عبدالسلام الراحجي، إخونجي من ليبيا يتفاخر بدعوة العثمانيين لاحتلال بلاده، ويجهر بالأمر متفاخرا به، ويتناسى عن قصد كيف ينظر له المحتل الذي يدعوه لبلاده.



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ولكن المغيبين لا يمكنهم رؤية الحقيقة في كبد السماء، فخرج علينا الصادق الغرياني مفتى الإرهاب في ليبيا من مقر إقامته في إسطنبول، ليطالب بتطبيق المعاملة التفضيلية لتركيا في التنقيب عن البترول بما سماه رد الجميل.



وفي سوريا كانت الخيانة علنية، ففرع الجماعة هناك أصدر عشرات البيانات يرحب فيها بالغزو التركي لشمال شرقي سوريا، بل يدعوهم للتمادي في الأمر.



لم يتوقف الأمر عند البيانات، بل شارك أنصار التنظيم في قتال بني جلدتهم رافعين الراية التركية وعلى ظهر دبابات المحتل.



وفي مصر وصل الإخوان إلى الحكم في عام 2012 سبقته سيطرتهم على مجلس الشعب، وظنوا أن الأمور دانت لهم وسيحكمون لمدة 500 عام.



ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن الإخوان البالية، فهب عليهم الشعب المصري في ثورة عارمة يشهد لها القاصي والداني، حتى خرجوا من الحكم، ليكونوا عبرة لكل خائن.

