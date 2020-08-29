السيسي يشدد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للتعايش مع كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.



وحذر من أن كل المؤشرات، بحسب الخبراء، تقول إن هذا الفيروس سيمثل تحديا كبيرا خلال فصل الشتاء المقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس المصري لعدد من المشروعات التنموية في محافظة الإسكندرية.

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وأضاف السيسي موجها كلمته للشعب المصري قائلا: "النجاحات السابقة في مواجهة فيروس كورونا مرتبطة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في التعامل مع هذا الغيروس خصوصا أن مسألة الوصول إلى علاج له قد تستمر عاما أو أكثر".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/ آذار الماضي إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان العديد من مسؤولي وزارة الصحة المصرية قد حذروا من شيوع انطباع لدى المواطنين بأن أزمة كورونا قد انتهت في البلاد مع تراجع الأعداد المعلنة عن الإصابات والوفيات بشكل لافت في الآونة الأخيرة.