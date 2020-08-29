نهيان بن زايد: إنجازات الدولة شاهدة على كفاءة ومكانة المرأة ومسيرتها الرائدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن المرأة الإماراتية برهنت وباقتدار كبير نجاحاتها وتميزها على امتداد الحقب التاريخية لمسيرة الدولة، واستطاعت كسب ثقة القيادة الرشيدة في ظل إرادتها وطموحاتها الكبيرة وعزيمتها الصلبة التي مكنتها من قيادة مختلف المناصب في شتى المجالات والقطاعات، وأصبحت سنداً للوطن بدورها التنموي البارز وبصمتها التطويرية الواضحة ومواقفها البطولية وتضحياتها الكبيرة.



وقال : «نفخر بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في الإمارات وإسهاماتها الملهمة، لتعكس النموذج المتقدم للشراكة الحقيقية والاستراتيجية مع أخيها الرجل في تجسيد النهضة والتنمية المستدامة للدولة ومؤسساتها، كما نفخر بحضورها الفاعل في التخطيط للخمسين عاماً القادمة واستشراف المستقبل».

وتوجّه بالتهنئة للمرأة الإماراتية في يومها التاريخي الذي تحتفي به الإمارات، تقديراً وتكريماً لمسيرتها الريادية ودورها البارز في صناعة منجزات حقيقية، باتت نموذجاً مميزاً نفاخر به الأمم.

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وأضاف: «نتقدم بالشكر والتقدير لدور المرأة في المجتمع وعطائها الكبير في العمل وجهودها المميزة في خطط التطوير والتنمية للمؤسسات الوطنية وإخلاصها وتفانيها في ترسيخ القيم التربوية الأصيلة وتماسك الأسرة وإعداد أجيال قوية قادرة على رفد مسيرة الوطن بإنجازات جديدة».

وتابع : «أسهمت ابنة الإمارات في صناعة المنجزات التي حققتها الدولة هذا العام، فشاركت بدورها المؤثر وخبراتها وتطلعاتها الكبيرة، لترسم ملامح عهد جديد في حقبتها الثرية.

وتمكنت بمساهمتها الفاعلة في حملات التصدي لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والمشاركة بإبداع وتفوق في رحلة مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وتحقيق حلم الإمارات، إلى جانب كفاءتها في الإنجاز التاريخي لعمليات التشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتصبح هذه الإنجازات شاهدة على مكانتها المرموقة ومسيرتها الرائدة».

وقال: «نتقدم بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تثميناً لدورها الريادي وعطاءاتها السخية التي مكنت المرأة ووفرت لها كل سبل النجاح والتميز حتى باتت المرأة في الإمارات بأعلى المراتب».