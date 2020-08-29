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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم إرهابي شمال شرقي نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في هجوم إرهابي نفذته عناصر لجماعة بوكو حرام الإرهابية شمال شرقي نيجيريا.
واختطفت الجماعة الإرهابية أيضاً اثنين آخرين بعدما هاجموا على أحصنة مزارعين خارج مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا.
وأوضحت المصادر أنّ الإرهابيين هاجموا، أمس الجمعة، مزارع في قرية آلاو، وقال محمد بوكار من جماعات مدنية تحارب الإرهابيين "عثرنا على جثتي مزارعين عليهما جروح عميقة في الرأس والجسم بفعل منجل".
وتابع أنّ "المزارعين الذين نجوا من الهجوم أفادوا أنّ اثنين آخرين أصيبا وخطفا من قبل المهاجمين".
وتهاجم حركة بوكو حرام الإرهابية الحطابين والرعاة والصيادين، متهمة إياهم بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش والجماعات المحلية التي تحاربهم.
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