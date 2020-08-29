شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل 4 وفيات و417 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت فلسطين اليوم تسجيل 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 340 مُصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية بعد إجراء 7996 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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