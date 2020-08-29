شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تسجل 845 إصابة جديدة بـ"كورونا" و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت اليابان 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 247 في طوكيو ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في العاصمة اليابانية منذ بداية الجائحة إلى 20569 شفي منهم أكثر من 17200 شخصا وبقي 2810 اشخاص مصابين بالفيروس بينهم 32 بحالة خطيرة في حين بلغ عدد حالات الوفاة 358 حالة.



وارتفعت حصيلة الوفيات في اليابان 1285 وفاة بعد تسجيل 11 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية .

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