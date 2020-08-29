الفشل يلاحق إردوغان في استعادة وهم الخلافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاحق الفشل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في استعادة أوهام الخلافة العثمانية، وفقا للمحلل السياسي مانيش راي، الذي أكد في تقرير لصحيفة «ذي نورث لاين»، أنه يواجه الإحباط وراء الآخر منذ أن اعتبر نفسه الوريث الشرعي للخلافة العثمانية التي ألغاها في 1924 مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وأكد راي أن «حلم إردوغان في الخلافة ينبع من اعتقاده بقدرة الإمبراطورية العثمانية الواسعة على التأثير على الديناميكيات السياسية في أوروبا وآسيا، حيث يريد استعادة مجد الإمبراطورية العثمانية السابقة، لتحقيق نفوذ سياسي أكبر، ليس فقط في الدولة التركية، ولكن أيضا في البلدان والأقاليم التي كانت في السابق جزءا من الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط وأوروبا»، وفقا لـ(24) الإماراتية.

اللاذقية والموصل

وقال راي «تشمل الخرائط الجديدة لتركيا المنشورة في عام 2016 شمال سوريا حتى اللاذقية، ومنطقة الموصل في العراق، وتمتد إلى ما وراء حدود الجزء الأوروبي من تركيا عبر مضيق البوسفور، إلى أجزاء من بلغاريا».

وأضاف «الرئيس التركي لا ينشر فقط رغبته الكبرى في إقامة الخلافة من خلال خطاباته أو بنشر خرائط جديدة، بل إنه يعمل بقوة من أجل ذلك على الأرض. كان نهج أنقرة العثماني الجديد في المنطقة واضحا من خلال ارتباطاتها المختلفة على جبهات متعددة، حيث تتواجد تركيا اليوم في شمال سوريا، بعدما نشرت قواتها جنبا إلى جنب مع الميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها. وهي تستخدم ميليشياتها ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بينما تقاتل أيضا الأكراد المشتبه في أنهم يساعدون حركة حزب العمال الكردستاني التركية التي تسعى إلى الحكم الذاتي».

غزو قطر

ولفت الكاتب إلى أن «القوات التركية غزت شمال العراق باسم محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بينما تقوم أيضا بتدريب تركمان عراقيين وهم أقلية من أصل تركي، لتجنيدهم كوكلاء لهما في المستقبل. ودخلت أنقرة في اتفاقية تعاون أمني مع قطر في عام 2010. وأنشأت قاعدة عسكرية في قطر في عام 2015، وأرسلت 3000 جندي إضافي في عام 2017».

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وعلى طول البحر الأحمر، يضيف راي «تم إنشاء قاعدة عسكرية تسمى معسكر تركسوم في الصومال، يُزعم أنها لتدريب القوات المحلية، لكنها تهدف بشكل أكبر إلى مراقبة الممرات الملاحية المهمة في البحر الأحمر».

إلى جانب ذلك «تدخلت تركيا بشكل صارخ في الحرب الأهلية الليبية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. حيث تساعد حكومة الوفاق الإخوانية من خلال توفير الأسلحة والذخيرة، في انتهاك للحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، وحتى إن الأتراك يرسلون ميليشياتهم السورية للقتال في ليبيا».

دعم الإرهاب

وقال راي «يدعم الرئيس التركي أيضا الجماعات الإرهابية والمتطرفة في جميع أنحاء المنطقة، فصلات إردوغان المشبوهة والغامضة مع عدد من المنظمات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب الله والشباب وبوكوحرام وهيئة تحرير الشام (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) وتنظيم داعش، برزت من قبل جهات مختلفة، ووكالات الاستخبارات العالمية مرارا».

ووفقا للكاتب، تتماشى السياسات الإقليمية التي يقودها إردوغان مع السلطة الموجهة نحو تنظيم الإخوان وغيرهم مع مقاربته على الجبهة الداخلية أيضا. فعندما تولى السلطة عام 2003، كانت تركيا دولة علمانية وحديثة إلى حد كبير، لكن لم يعد هذا هو الحال بعد سبعة عشر عاما من حكمه. من المعتقد الآن على نطاق واسع أن الأفكار الإسلامية المتطرفة تنتصر في تركيا، وهو الأمر الذي تجلى أكثر من خلال تحويل العديد من المتاحف والكنائس إلى مساجد.

وختم الكاتب مقاله قائلا «طموح حلم إردوغان بإحياء الخلافة العثمانية محكوم عليه بالفشل، مع تراجع شعبيته على الصعيدين الوطني والدولي. بعد أن انزلقت تركيا نحو الاستبداد والديكتاتورية التي تعيد البلاد إلى الوراء من حيث الديمقراطية والحقوق المدنية والإعلام الحر والتنمية الاقتصادية».