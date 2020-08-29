أقطاي: الحرب تقترب مع اليونان

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ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية عن أقطاي قوله «إذا لم يكن ذلك سببا للحرب، فما هو إذن؟».
وكان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن هذا الأسبوع أنه سيتم توسيع نطاق المياه الإقليمية لبلاده من ستة إلى 12 ميلا بحريا (11 إلى 22 كلم) على طول شواطئها الغربية التي تواجه إيطاليا.
وأضاف ميتسوتاكيس أن بلاده ربما توسع في نهاية المطاف مياهها الإقليمية في مناطق بحرية أخرى، حيث إن المسافة بين شواطئ الدولتين أقل من 24 ميلا بحريا.
وقال أقطاي عن خطط أثينا «هل تتوقعون منا قبول ذلك؟».
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