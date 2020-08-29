شكرا لقرائتكم خبر اعتقالات جديدة لأنصار غولن بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمرت السلطات التركية باعتقال 59 شخصا في إطار حملة واسعة على حركة غولن، بقيادة رجل الدين فتح الله غولن ومقره الولايات المتحدة.

ونفذت العمليات في 28 محافظة لاعتقال المشتبه بهم المتهمين بالانتماء للحركة، بأوامر من مكتب المدعي العام في مقاطعة إزمير الغربية، بحسب موقع مركز ستوكهولم للحرية.

وقالت التقارير إن الشرطة اعتقلت حتى الآن 24 مشتبها بهم. تم الحصول على أسماء بعض المتهمين من اعترافات مشتبه بهم سبق اعتقالهم واستفادوا من «قانون التوبة» مقابل اتهام آخرين.

وكجزء من تحقيق منفصل، اعتقلت السلطات ثمانية من الخدمة العسكرية، واثنين من ضباط الصف المتقاعدين بناء على أوامر من مكتب المدعي العام الرئيسي في مدينة باليكسير على بحر إيجة.

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وفي تحقيق ثالث، أمر مكتب المدعي العام في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرق البلاد، باحتجاز 25 ضابطا سابقا تم فصلهم من وظائفهم بقوانين الطوارئ الصادرة أثناء حالة الطوارئ المعلنة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

وتم اعتقال 24 من المشتبه بهم في عمليات نفذت في 6 محافظات، فيما لا تزال السلطات تبحث عن متهمين آخرين.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، التي اتهم فيها غولن بالتدبير، وهو اتهام نفاه بشدة، كثف إردوغان حملة القمع على الحركة، وطرد حوالي 150 ألف موظف حكومي من وظائف الدولة، وحقق مع ما يقرب من 600 ألف شخص، واعتقل نصفهم، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.