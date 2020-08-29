إصابة 4 لبنانيين على الحدود السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب أربعة عسكريين لبنانيين جراء إلقاء قنبلة على دورية للجيش فجر أمس عند الحدود اللبنانية السورية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن دورية للجيش تعرضت عند الواحدة والنصف من فجر أمس لإلقاء قنبلة يدوية في منطقة المحفورة خراج بلدة عيحا قضاء راشيا الوادي. وأشارت إلى أن مهربين اصطدموا بكمين للجيش فألقى أحدهم قنبلة يدوية هجومية تسببت بجرح أربعة عسكريين، تم نقلهم إلى المستشفى. وطبقا للوكالة، ألقت قوات الجيش القبض على منفذ الهجوم والتحقيق معه ومعرفة خلفيات نقل السلاح وتهريبه والضالعين به بين لبنان وسوريا.

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