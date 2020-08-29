شكرا لقرائتكم خبر وثائقي يكشف دور عزمي بشارة التخريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف فيلم وثائقي بعنوان «المتلون» الدور التخريبي الذي يقدمه عزمي بشارة، مسؤول قناة العربي، الموجود في لندن، والذي يعمل لصالح النظام القطري، وينشط في عملية تأجيج الوضع في الوطن العربي.

وأظهر الفيلم الذي عرضته قناة (خباياتهم) مراحل تلون شخصية عزمي بشارة، والدور التخريبي والإرهابي الذي يقوم به في المنطقة، وقال «ليس له أي ملة ويلعب على كل المذاهب من أجل مصلحته ومصلحة قطر، فهو يقوم بدور كبير في التحكم بإعلام قطر، وظهر بشكل لافت كشخصية متلونة».

وأكد أنه من أخطر الشخصيات التي يعتمد عليها النظام القطري في تأجيج الوضع في الوطن العربي، عبر أبواق الإعلام القطري، وأُطلق عليه «رجل تميم المثقف»، ويعد هو الحاكم بأمره في قطر، حيث يلعب دورا محوريا في صياغة النهج السياسي القطري داخليا وخارجيا.

ولفت التقرير إلى أن بشارة يلعب الكثير من الأدوار، فهو مدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية، منذ عام 2005، واستغل في هذه الفترة علاقته بقناة الجزيرة القطرية، التي كانت تستضيفه كباحث سياسي، ورغم خلافاته في الفترة الحالية مع الإسلاميين إلا أنه أصبح أكثر المدافعين عنهم ممن أجل خدمة نظام قطر.

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وأوضح أنه في 2010 أعجب نظام حمد، بعزمي بشارة، وفتح له أحد مراكز الدراسات في قطر، وكان من أشد المقربين من نظام حمد ومن بعده تميم بن حمد، ومد لهم الكثير من الأفكار لبث الفوضى والعنف في المنطقة، وهو أصبح رجل تميم المخرب في المنطقة.

واعترف مدير قناة العربي إسلام لطفي قبل أيام بحجم الأموال التي يحصل عليها عزمي بشارة لدعم النظام القطري، حيث أكد أن لديه موازنة سنوية تقدر بحوالي 150 مليون دولار في السنة، ينفقها على القنوات التابعة له لتنفيذ مخططاته، وأنه من عام 2011 وحتى العام الماضي وعلى مدار 8 سنوات، أنفق مليارا و200 مليون دولار على الإعلام في هذه الفترة.

عزمي بشارة من الكنيست إلى الدوحة